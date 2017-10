Met deze truc heb je plots heel veel vakantiedagen

Sommige reislustige Nederlanders maken er een sport van: zoveel mogelijk op vakantie. Jammer genoeg moeten de meeste mensen met een fulltime baan het doen met gemiddeld 24 vakantiedagen.



Blogster Roëll de Ram van We Are Travellers! heeft uitgerekend hoeveel extra vakantiedagen je cadeau krijgt, als je je vrije dagen een beetje slim inplant. ,,Veel mensen weten niet dat je op deze manier effectiever vrij kan zijn. Iedereen houdt zo vast aan de welbekende zomerperiode, de schoolvakantie, terwijl andere periodes veel gunstiger zijn om vrij te nemen omdat je dan al vrije dagen hebt", verklaart de fulltime op reis zijnde Utrechtse (27). ,,Voor mijzelf is dit niet van toepassing omdat ik al veel op reis ben, maar mijn vriend werkt bij de gemeente. Als we samen op reis willen halen we deze truc uit."