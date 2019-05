Mee op de Jon Bon Jovi Cruise: rocken op open zee

In de haven van Nassau op de Bahama’s arriveert een grote limousine. Enkele oplettende passagiers op de Norwegian Jade, een van de zeventien cruiseschepen van Norwegian Cruise Lines, hebben het opgemerkt. HIJ is er.



Het gerucht verspreidt zich als een lopend vuurtje over het dertien verdiepingen tellende schip. In de overbevolkte jacuzzi, bij de ligstoelen op het zonnedek naast het zwembad, in de fitnessruimte, in het casino en in de cocktailbarretjes: overal klinken op opgewonden toon dezelfde drie woorden.