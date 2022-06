Maand onbeperkt treinen voor 9 euro in Duitsland: al zo'n 7 miljoen tickets verkocht

In het openbaar vervoer in Duitsland kun je met ingang van vandaag onbeperkt reizen voor 9 euro per maand. De goedkope tickets maken deel uit van een steunpakket waarmee de Duitse regering burgers wil compenseren voor de stijgende energieprijzen en het ov wil promoten.

Het 9 euro-ticket is in het hele land geldig in alle bussen, trams, metro’s, S-Bahnen (Stadtschnellbahnen), voorstedelijke en regionale treinen (alleen tweede klas) van zowel de Deutsche Bahn als van andere aanbieders. Het langeafstandsverkeer met bijvoorbeeld Intercity, ICE, Eurocity, Thalys, Flixtreinen en -bussen is uitgezonderd van de tijdelijke actie. Die geldt alleen in de maanden juni, juli en augustus.

De speciale tickets moeten voorzien zijn van een naam, zijn niet overdraagbaar en de houder moet een geldig legitimatiebewijs met foto kunnen tonen. Het meenemen van fietsen is niet inbegrepen. Kinderen onder de zes jaar reizen gratis onder begeleiding van een volwassene en hebben geen eigen ticket nodig. Kinderen ouder dan zes jaar hebben een eigen 9 euro-ticket nodig. Wie al een maand- of jaarabonnement heeft, hoeft in de drie maanden maar 9 euro te betalen. De Deutsche Bahn begon ruim tien dagen geleden met de verkoop van de kaartjes. Daarvan zijn inmiddels al zo'n zeven miljoen exemplaren verkocht.

Het 9 euro-ticket is onderdeel van een steunpakket waarmee de Duitse regering burgers, pendelaars voorop, wil compenseren voor de gestegen energie- en brandstofprijzen. De actie is tegelijkertijd bedoeld om meer reizigers over te halen voor reizen per bus en trein. Berlijn maakte voor het goedkope ov-ticket een bedrag van 2,5 miljard euro vrij. Volgens de deelstaten is dat bedrag niet genoeg om de verloren ov-inkomsten in de drie maanden te compenseren.

Tankkorting

Als compensatie voor de hoge brandstofprijzen geldt sinds vandaag een tijdelijke verlaging van de energiebelasting op brandstoffen en de vervroegde afschaffing van de EEG-heffing. Deze ‘tankkorting’ duurt eveneens drie maanden. Benzine zou 35,2 cent goedkoper moeten worden, diesel 16,7 cent.

Uit een eerste evaluatie van de brandstofprijzen bij ongeveer 400 tankstations in München, Berlijn en Hamburg (vandaag tussen 06.00 en 07.00 uur door het Duitse persbureau DPA, met behulp van de brandstofprijsgegevens van de Duitse ANWB, ADAC) blijkt dat de brandstofprijzen aanzienlijk zijn gedaald. Hoewel niet alle benzinestations hun prijzen hebben verlaagd, zag de overgrote meerderheid een duidelijk verschil.

Een liter Super E10 kostte vanmorgen nog geen 1,90 euro bij zo’n 350 van de onderzochte tankstations. Gisteren was er in diezelfde periode slechts één tankstation in het onderzochte gebied dat E10 aanbood voor minder dan 2,00 euro. Bij de meerderheid van de tankstations lag de prijs toen tussen de 2,10 en 2,30 euro. Bij de dieselprijzen was ook sprake van een duidelijk dalende trend. Terwijl deze brandstof gisterochtend slechts zelden voor minder dan 2,00 euro beschikbaar was, was dat vanochtend al het geval bij de meerderheid van de tankstations. Meer dan 2,10 euro kostte diesel bijna nergens meer. Dat was gisteren nog bij bijna de helft van alle onderzochte tankstations het geval.

De Duitse regering zei te verwachten dat de prijzen met een vertraging van enkele dagen zullen dalen, onder andere doordat de belastingverlaging niet geldt voor verkopen aan de pomp maar vanaf het tankpark of de raffinaderij. Dit betekent dat alle leveringen aan tankstations vóór middernacht nog steeds onderworpen waren aan het normale hogere belastingtarief. Die duurder ingekochte brandstof moet eerst verkocht worden. Tankstations zijn bovendien niet verplicht om de prijsverlagingen onmiddellijk in te voeren.

De ADAC gaat er ook vanuit dat de prijsverlaging niet van de ene op de andere dag te merken zal zijn aan de pomp. ,,In principe wordt aan minerale oliemaatschappijen gevraagd om de vrijstelling een-op-een en zo snel mogelijk door te geven aan de consument”, zei Katrin van Randenborgh tegen Tagesschau (journaal van de ARD-omroepen). De ombouw brengt echter een logistieke uitdaging met zich mee, aangezien de exploitanten van tankstations de goedkopere brandstof pas vanaf vandaag kunnen afnemen.

