Kofferchaos vermijden? Zo pak je handbagage in voor drie weken vakantie

Alles in je handbagage proppen is om te beginnen ‘een ontzettende denkfout‘, begint Rasker. ,,We vragen ons altijd af hoe we zoveel mogelijk mee kunnen nemen op reis. Maar bijna iedereen die ik ken, komt met ongedragen kleding thuis. En je hebt echt niet zoveel nodig.’’ Haar advies is glashelder: neem minder mee! Makkelijk gezegd, want hóe doen we dat dan?