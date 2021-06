KLM wil weer op stoom komen via vakantiereizen: ‘Zo kunnen we de leningen terugbetalen’

Even geen KLM Open dit jaar, wel het Dutch Open. De luchtvaartmaatschappij doet een stapje terug bij het grootste Nederlandse golftoernooi. ,,Het afgelopen jaar is KLM niet altijd positief in het nieuws geweest,” zegt directeur Harm Kreulen van KLM Nederland, “met de publiciteit over overheidssteun, de leningen, gedoe met vouchers en bonussen in Parijs. We hebben best wel een deukje opgelopen.”