KLM wil over zeven jaar op 10 procent biokerosine vliegen, maar daar is nog heel wat voor nodig

Oproep Blij in het buitenland? Wij zoeken mensen die weg zijn gegaan uit Nederland

De Nederlandse bevolking groeit weliswaar, mede door het aantal immigranten, maar het aantal emigranten neemt ook fors toe. In 2022 verlieten 174.000 mensen ons land. Bijna 30.000 meer dan het jaar ervoor. Wij zijn op zoek naar Nederlanders die een nieuw thuis in het buitenland vonden. We willen graag van je weten waarom je bent verhuisd? Bevalt het of mis je Nederland?