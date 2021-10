Klanten failliete Hotelkamerveiling kunnen mogelijk fluiten naar geld

Voor een prikkie een lastminute hotelkamer op de kop tikken via Hotelkamerveiling zit er niet meer in. De coronacrisis heeft het bedrijf genekt. Consumenten moeten maar afwachten of ze hun geld nog terugzien. Ook hotels zijn gedupeerd.

Een jaar geleden leek het bedrijf nog stevig te profiteren van de coronacrisis. Na de eerste lockdown zag de online veilingsite van hotelkamers een forse stijging in het aantal verkochte veilingen. In november verklaarde directeur Matthijs Stekelenburg nog tegenover vakblad Hospitality management dat hij zo’n plotselinge groei niet eerder had gezien. ,,Het aantal nieuwe veilingwinnaars en hotelpartners nam een grote vlucht”, klonk het toen.

Nu wordt diezelfde coronacrisis aangehaald als reden voor het omvallen. ,,De veranderde markt als gevolg van de coronapandemie heeft Hotelkamerveiling.nl hard geraakt, waardoor een faillissement onvermijdelijk is geworden”, schrijft de curator op de website van Hotelkamerveiling.nl. De rechtbank verklaarde het bedrijf afgelopen vrijdag failliet.

Via de site konden hotels hun leegstaande hotelkamers kwijt, consumenten konden bij opbod bieden. Waar het precies is misgegaan, is niet duidelijk. Mogelijk is het faillissement het gevolg van een geringer aanbod ‘goedkope’ hotelkamers, doordat hotels liever zagen dat in coronatijd een hotelkamer voor een hoger bedrag van de hand ging. Of wellicht was de animo bij consumenten minder tijdens de tweede lockdown, toen bars en restaurants dicht moesten blijven.

Hoeveel consumenten gedupeerd zijn is niet bekend. Ook is niet duidelijk of zij hun geld nog terugkrijgen. Op de site raadt de curator mensen aan om hun vordering in te dienen via de website crediteurenlijst.nl. Intussen regent het klachten van gedupeerden op onder andere reviewsite Trustpilot.

Schande

Veel mensen spreken er schande van dat het bedrijf tot op het laatst hotelovernachtingen bleef veilen. ,,Twee dagen voor het faillissement gekocht, heel de organisatie moet ervan geweten hebben. Maar toch hebben ze ons geld geïnd zodat ze er lekker mee vandoor konden gaan of andere financiële gaten konden vullen”, schrijft een van de gedupeerden.

Ook hotels zeggen verrast te zijn door het faillissement en ook zij zijn gedupeerd. Hotels werden pas achteraf betaald. Zij zouden eind deze week de reserveringen over de maand september ontvangen, maar kunnen naar dat geld fluiten.

Verschillende hotels hebben klanten al laten weten dat hun reserveringen via Hotelkamerveiling.nl zijn komen te vervallen, omdat zij niet betaald krijgen voor het verblijf. ,,We vinden het ook een vervelende situatie en bieden mensen daarom de mogelijkheid om alsnog te verblijven op ons landgoed voor een speciaal tarief”, laat bijvoorbeeld Hotel Landgoed Ehzerwold in Almen weten. Daar komen veel telefoontjes van gedupeerde klanten binnen. Hoe groot de schade is, wil de hotelier niet kwijt. ,,We zagen dit in elk geval niet aankomen”, klinkt het.

Hotelkamerveiling.nl werd in 2008 opgericht door hotelier Klaas Stekelenburg en zijn twee zonen Matthijs en Jasper. Voor corona groeide het bedrijf hard. Buiten Nederland en België wist het bedrijf zijn hotelaanbod ook uit te breiden naar andere landen in West-Europa en New York. Later kwam er de veiling van een dagje sauna bij. Het bedrijf telde naar eigen zeggen zo’n honderdduizenden leden en verwerkte meer dan 5 miljoen boekingen.

