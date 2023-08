Italiaanse bar brengt Britse toeristen 2 euro in rekening om broodje door midden te snijden

Twee Britse toeristen die in juni op vakantie waren in de buurt van het Italiaanse Comomeer, konden hun ogen haast niet geloven toen ze de rekening kregen nadat ze geluncht hadden in een bar. Tot hun grote verbazing zagen ze dat de uitbater hen 2 euro extra had gerekend om het broodje dat ze hadden besteld in twee te snijden.

De twee Britse toeristen, van wie de identiteit niet bekend is, brachten hun vakantie door in de buurt van het Comomeer, in de Noord-Italiaanse regio Lombardije. Een middag besloten ze iets te gaan eten in Bar Pace in de gemeente Gera Lario. Na de lunch kregen de toeristen uiteraard de rekening en die zag er als volgt uit: 7,50 euro voor een vegetarisch broodje; 3,50 euro voor een Coca-Cola; 1,50 euro voor een flesje water; 1,20 euro voor een koffie en... 2 euro voor het ‘in twee snijden van het broodje'.

,,We waren met z’n tweeën en hadden gevraagd om het broodje doormidden te snijden zodat we het konden delen”, schrijft de Britse klant in een negatieve beoordeling op TripAdvisor. ,,Uiteindelijk moesten we daarvoor extra betalen. Ongelooflijk, maar waar. Dit heb ik nog nooit meegemaakt in Italië of welke plek ter wereld dan ook”, aldus de Brit.

‘Extra verzoeken kosten geld’

De uitbater van de zaak, Cristina Biacchi, vindt de aanrekening niet meer dan normaal. ,,Extra verzoeken kosten geld”, reageert ze bij de Italiaanse krant La Repubblica. ,,We moesten twee borden gebruiken in plaats van één, waardoor de tijd om ze af te wassen verdubbelde. We hadden ook twee placemats nodig. Daarnaast was het niet zomaar een broodje: er zaten ook frietjes bij. Het kostte ons dus wel degelijk meer tijd om het door midden te snijden”, klinkt het.

Biacchi benadrukt voorts dat de twee Britten geen bezwaar tegen de toeslag leken te hebben. ,,Anders had ik die 2 euro wel van de rekening gehaald”, beweert ze.

