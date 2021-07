In deze nieuwe Rotterdamse attractie sta je te tollen op je benen: werk Hollandse meesters komt tot leven

Interview Spi­do-baas Leo Blok bleef coronacri­sis de baas: ‘Pas over twee à drie jaar terug op oude niveau’

10 juli Er leek geen vuiltje aan de lucht voor directeur Leo Blok van Koninklijke Spido, dé rondvaartattractie van Rotterdam. Net de 5 miljoen euro kostende superdeluxe schuit Amalia in de vaart genomen, een half miljoen toeristen aan boord en een blinkende balans. Toen kwam corona. In één klap transformeerde de immer goedgemutste Hillegersberger van zorgeloos ondernemer tot crisismanager. ,,We hebben niemand hoeven te ontslaan.’’