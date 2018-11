In Beiroet wordt gefeest en gelachen

Alleen het geraamte van het bijna dertig verdiepingen hoge Holiday Inn staat nog overeind. De zijkant is zwaar gehavend door ingeslagen mortieren en granaten. Wie z'n ogen sluit kan zich een voorstelling maken hoe levendig het er in 1973, na de opening, was. Op de bovenste verdieping dansten rijke toeristen in de nachtclub, in de winkels hingen avondjurken en de drank vloeide rijkelijk. Tot de burgeroorlog uitbrak en het in 1975 symbool werd van de battle of the hotels, waarin alle torenhoge hotels het toneel werden van sluipschutters.