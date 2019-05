In Bangkok gestrande Nederlanders woedend: ‘Niemand vertelt ons iets’

Zo’n 10 passagiers van Bangkok Airways, die vanaf Bangkok naar Schiphol zouden vliegen, zijn noodgedwongen achtergebleven op hun vakantiebestemming. Door een technisch mankement ging de terugvlucht niet door en het lukte de vliegmaatschappij niet om een vervangend toestel te regelen. Een gestrande reizigers is Dylan van Gurp uit Breda. ,,We worden gewoon aan ons lot overgelaten door Kras’’, verzucht de 24-jarige Brabander tegen deze website.

,,Ik heb mijn baas maar gebeld om extra vakantiedagen op te nemen’’, vertelt Dylan aan de telefoon. ,,Want vóór dinsdag ben ik sowieso niet terug.’’ Van Gurp en diens vriendin boekten een 22-daagse groepsreis met reisorganisatie Kras. De groep van 25 reizigers zou gisterenochtend terugvliegen van het eiland Koh Samui naar Bangkok en aansluitend naar Amsterdam. Een technisch probleem hield de eerste vlucht aan de grond, waardoor de groep de aansluiting van Bangkok naar Amsterdam miste. Zo veranderde de tussenstop van een paar uur in Bangkok in een noodgedwongen verblijf van ruim 30 uur.



,,We hebben eerst 17 uur lang op het vliegveld gewacht voordat Kras een hotel voor ons regelde’’, vertelt Dylan. In afwachting van meer informatie vertrok hij samen met de andere passagiers naar dat hotel, maar van zowel Kras als Bangkok Airways kwam geen enkel bericht. ,,Na veel heen en weer bellen zeiden ze bij Kras: ‘Het ligt aan Bangkok Air, zij moeten het oplossen.’ Maar Bangkok Airways communiceert helemaal niet. We worden van het kastje naar de muur gestuurd.’’

Quote Eén vrouw draaide helemaal door op het vliegveld, omdat niemand ons iets vertelt Dylan van Gurp

Inmiddels is er voor vijftien van de 25 reizigers een vervangende vlucht geregeld, maar voor de tien andere gestrande reizigers is nog niets geregeld. ,,We proberen al twee dagen contact te krijgen met Kras, maar het enige dat zij telkens zeggen, is dat zij er niets aan kunnen doen. De frustraties in de groep lopen enorm hoog op, omdat niemand ons duidelijkheid geeft’’, zegt Dylan misnoegd. ,,Iedereen is woedend. Eén vrouw draaide helemaal door op het vliegveld, omdat niemand ons iets vertelt.’’

Teleurgesteld