Het Duitse Dresden: als het virus zich koest houdt genieten de mensen van hun Aperol Spritz

Wie op de gevels let van woonhuizen in de Neustadt van Dresden, kan er niet omheen: Duitse vlaggen met een afbeelding van Mickey Mouse. Ze hangen uit ramen, aan plantenbakken en aan balkons van de 19de-eeuwse panden. Vragend kijk ik naar Christoph, de gids met wie ik vandaag per fiets de stad verken. Hij legt uit: ,,Na de Duitse eenwording, in 1990, werd in dit deel van de stad een utopische micro- staat opgericht: de Bunte Republik Neustadt (de kleurrijke republiek Neustadt, red). Er was zelfs een plaatselijke valuta: de Neustadt Mark.’’