Het bruist weer in Spa

Reizen De gevolgen van cruisetoe­ris­ten op Bonaire

26 oktober The first blue destination wás het rustige zusje van Aruba en Curaçao. Maar nu Bonaire jaarlijks 450.000 cruiseschippassagiers ontvangt, is het gedaan met de rust. De toeristen delen flinke klappen uit aan de natuur, menen milieuorganisaties. Maar ze brengen ook geld in het laatje.