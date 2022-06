Grote paniek bij reizigers om vakantievluchten: ANVR sleept Schiphol voor de rechter

met videoEr is grote paniek onder reizigers of hun reis deze zomer nog wel doorgaat, nu Schiphol een nog onbekend aantal vakantievluchten gaat schrappen. Reisorganisaties worden platgebeld door verontruste klanten. Reiskoepel ANVR verwacht zeker tientallen miljoenen euro's schade en spant een rechtszaak aan tegen Schiphol.

De onrust is groot na berichten dat Schiphol vandaag of morgen bekendmaakt hoeveel vluchten er deze zomer worden geschrapt om zo de zomerdrukte op de luchthaven het hoofd te bieden. Mogelijk worden hierdoor tienduizenden tot honderdduizenden reizigers gedupeerd. Schiphol zegt op het moment nog druk in overleg te zijn met luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties.

ANVR is woest. De koepel vreest dat reisorganisaties door het ‘falende personeelsbeleid’ van Schiphol tientallen miljoenen euro’s schade lijden. Er zullen niet alleen veel reizen geannuleerd moeten worden, met alle financiële gevolgen van dien, ook zullen veel mensen die nog een lastminute reis hadden willen boeken zich nu wel bedenken. ,,Dit levert ons gigantisch veel schade op.”

De reisorganisaties hebben een advocaat in de arm genomen en gaan een rechtszaak aanspannen tegen Schiphol. ,,De luchthaven zal deze schade moeten gaan betalen.”

Tureluurs

Veel reizigers vrezen dat hun vakantie in het water valt. Reisorganisaties worden geconfronteerd met een tsunami aan telefoontjes van mensen die deze zomer vanaf Schiphol het vliegtuig willen pakken. ,,We zijn echt ontzettend kwaad dat er nog steeds niets duidelijk is. We worden hier tureluurs van, en alle reizigers ook”, reageert Frank Oostdam, voorzitter van ANVR.

Hij roept reizigers op toch nog even geduld te hebben. ,,We snappen hoe vreselijk balen dit is, maar we kunnen op het moment ook niets zeggen. We vragen daarom aan mensen niet te bellen.”

De verwachting is dat de reisorganisaties klanten die een pakketreis hebben geboekt pas midden volgende week duidelijkheid kunnen geven. Mensen die een los ticket hebben geboekt weten waarschijnlijk rond of net na het weekend meer.

