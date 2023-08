‘Geen sneeuw meer in de Alpen? Dan gaan we in Zweden en Noorwegen skiën’

,,Op de gletsjers sneeuwt het nu keihard’’, zegt Arjen de Graaf van de Nederlandse Skivereniging. Hij wil maar zeggen: de onheilsberichten van klimaatwetenschappers spelen nu nog niet. Dat de wintersport gaat veranderen is echter onmiskenbaar. Klimaatopwarming kan het einde betekenen voor een kwart van alle Europese skigebieden, berekenden wetenschappers in een studie die maandag in het tijdschrift Nature Climate Change verscheen. Eens in de twee jaar is er kans dat er dan geen sneeuw en is het ook te warm om sneeuwkanonnen die kunstsneeuw produceren in te zetten.

Zomerse activiteiten

,,Ik ken het rapport. De wintersport is de kanarie in de kolenmijn als het gaat om klimaatsverandering en de kwetsbare natuur’’, zegt De Graaf. ,,Gletsjers worden kleiner en dat is al decennia aan de gang. Het rapport doelt vooral op de lager gelegen skigebieden. De Vogezen, de Jura of bijvoorbeeld Winterberg. Maar die gebieden zijn al lang bezig met de omschakeling van sec winterbestemming naar meer zomerse activiteiten. Sommige skigebieden halen al meer dan de helft van de omzet uit de zomermaanden. In Winterberg struikel je nu over de mountainbikers en wandelaars. Overal in de Alpen is het sinds corona druk in de zomermaanden.’’

Noorwegen en Zweden zijn sneeuwzeke­re bestemmin­gen Petra Kok Dat het met name in december onzeker is of je in de lagere gebieden tot 1500 meter hoogte kunt skiën is niet nieuw. ,,Dat was in de jaren 80 niet anders. Er is totaal geen daling in het aantal boekingen. Wie met de kerst in sneeuwzekere gebieden wil zijn moet nog gewoon op tijd boeken.’’

Volledig scherm Skiën in Zwitserland begin dit jaar. © ANP / AFP Ook reisorganisatie TUI zegt dat het goed gaat met de wintersportboekingen naar de traditionele skigebieden. Maar toch bereidt het bedrijf zich voor op andere tijden. Deze winter gaat TUI zelf naar skigebieden in Noorwegen en Zweden vliegen als alternatief voor de Alpen. ,,Om vooral de families en beginnende en lichtgevorderde skiërs een sneeuwzekere wintersportvakantie te kunnen bieden, start TUI komende winter met eigen vluchten naar de splinternieuwe luchthaven Scandinavian Mountains Airport op de grens van Noorwegen en Zweden’’, zegt Petra Kok van de touroperator. Vanaf 23 december tot en met 16 maart wordt er gevlogen. ,,Een nieuw wintersportvakantieaanbod in Noorwegen en in Zweden, met rustige pistes, leuke excursies als sneeuwscooter- en huskytochten en sneeuw.’’

Wintersporters en ondernemers laten zich niet stoppen door de opwarming van moeder Aarde. Transavia vliegt al langer op Scandinavian Mountains Airport. Dat vliegveld opende vier jaar geleden en is gebouwd door bedrijven die actief zijn in de wintersport. Hoofddoel is om wintersporters naar onder meer de skigebieden Sälen in Zweden en Trysil in Noorwegen te brengen.

Klimaatwetenschapper Samuel Morin noemt de situatie waar de lagere skigebieden mee te maken hebben ‘een nicheprobleem in het licht van klimaatverandering’. De Graaf is het met hem eens. ,,Als de opwarming richting de 4 graden gaat dan komt 90 procent van de skigebieden in de knel, maar dat is dan, lijkt me, het minste probleem waar we als mensheid mee te maken hebben. Dan is wintersport echt bijzaak.’’