Ga je nu op reis? Zo warm wordt het de komende dagen in jouw vakantieland

overzichtKomend weekend beginnen ook de schoolvakanties voor regio noord en daarmee hebben alle regio’s in Nederland zomervakantie. In het zuiden van Europa blijft het heet, maar in de landen om Nederland heen is het een stuk wisselvalliger en beduidend minder warm, meldt Weeronline.

Temperaturen van boven de 40 graden kwamen de afgelopen in meerdere vakantielanden in Zuid-Europa voor. Zulke extreme temperaturen lijken voorlopig voorbij, maar het blijft een stuk warmer dan gebruikelijk. Volgens Weeronline wordt de 40 graden in Rome niet meer gehaald, maar het blijft heel heet met maxima tussen 34 en 37 graden. Er valt geen regen en de zon domineert het weerbeeld. Op Sicilië en Sardinië blijft ook volgende week kans op maxima rond 40 graden.

In Spanje wordt het in bijna het hele land tropisch heet. Aan de costa’s is het dagelijks 30 tot 35 graden. In Andalusië loopt de temperatuur volgende week mogelijk weer op tot ruim 40 graden. Ook in Griekenland blijft het de komende tijd volop zomers en zeer heet. Op het vasteland stijgt de temperatuur dagelijks naar 35 tot 40 graden met lokaal uitschieters boven de 40 graden. Op de Griekse eilanden is het met 30 tot 35 graden ook tropisch warm.

In Frankrijk is het aanvankelijk mooi vakantieweer. De temperatuur loopt daar uiteen van 20 graden in Bretagne tot ruim 30 graden in het zuiden. Vanaf het weekend zijn de regionale verschillen groot. In de noordelijke helft is het dan vaker bewolkt en trekken regelmatig buien of regengebieden over de regio. In het uiterste zuiden blijft het ‘op en top vakantieweer‘. Zo is het aan de Côte d’Azur ook in het weekend volop zonnig bij maxima die uitkomen tussen 30 en 33 graden. Ook volgende week blijft vooral in de noordelijke helft kans op enkele buien.

Dichterbij huis is het een stuk koeler en wisselvalliger zomerweer. Vooral in het Verenigd Koninkrijk is het flink wisselvallig en komend weekend kan het daar kletsnat worden. De temperatuur stijgt er dagelijks naar 21 of 22 graden. Ook in Duitsland is dagelijks verspreid over het land kans op enkele buien. De temperaturen variëren van een graad of 20 in het noorden tot 25 of 26 graden in het zuiden. In Berlijn stijgt de temperatuur dagelijks naar 22 tot 24 graden.

