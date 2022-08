Franse ‘horrorcamping’ is smerig, gevaarlijk en stinkt: ‘Ik zat dagen onder het eczeem’

De lokale pers ging kijken en schreef over ‘een nachtmerrie’ en ‘een campinghel voor de gasten’. Eén toerist vertelde dat in het huisje dat ze had gehuurd al het vuile beddengoed van de vorige huurders nog op het bed lag. ‘Toen ik in het campingzwembad had gezwommen zat ik dagenlang onder het eczeem’.



Eén van de personeelsleden zei dat het vorige zomer hetzelfde was: ,,Toen we aankwamen was het zwembadwater helemaal groen. In het water groeiden planten en er zwommen kikkers.’’



Een andere bewoner zag kakkerlakken toen hij zijn mobilhome binnenkwam. ,,We konden het eerst niet geloven. Maar we hebben ze in een glas gedaan om aan het personeel te laten zien.’’ Weer een andere vakantieganger vertelde over dierenuitwerpselen die overal lagen.