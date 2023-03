Eindhoven Airport waarschuwt reizigers voor demonstratie Extinction Rebellion

Verslaafd aan vliegen: ‘Vakantie in eigen land is in hoofden van velen iets armoedigs’

Al jaren gaat het over vliegschaamte en toch staan er, nu in een deel van het land de herfstvakantie is begonnen, weer lange rijen bij de luchthavens. ‘We weten dat het slecht is, maar zijn niet bereid het te laten’.