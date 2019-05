Een tocht langs D-day stranden in Normandië

Blindedarm­ont­ste­king op vakantie in VS kost je 50.000

1 mei Op vakantie struikel je over een tegel en beland je met een gebroken enkel in een ziekenhuis. Kosten: 25.000 euro. Als je niet aanvullend verzekerd bent, komt zo’n ziekenhuisbezoek voor eigen rekening. Hoe dek je je daar tegen in?