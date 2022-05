EasyJet schrapt stoelen om personeelstekort

Europa per trein Drie talen in één treinreis: van onverstaan­baar Vlaams via Frans naar Duits

Treinen is de trend, zeker in tijden van corona. Op afstand van elkaar relaxed reizen, terwijl het landschap als een levend schilderij aan je voorbijglijdt. Onze verslaggevers stapten in diverse landen in de trein en nemen u mee. Vandaag: dwars door België. In iets meer dan 3,5 uur reis je van een onverstaanbaar Vlaams dialect via een Franstalige hoofdstad naar het Duits van de Oostkantons.

19 augustus