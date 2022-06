Dit is de top drie ergernissen van bezoekers van vakantieparken

Op de vraag of het verblijf naar verwachting was, is het het antwoord best positief. Voor ruim 60 procent van de ondervraagden was het verblijf volgens verwachting. Voor bijna 30 procent voldeed het vakantiepark zelfs boven verwachting. Er is wel wat ruimte voor verbetering, want bijna 10 procent was niet helemaal tevreden.