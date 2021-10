Deze treinreis voelt alsof je wacht op teleportatie naar Zweinstein

Schrijf­ster Nelleke Noorder­vliet (75) over de stad die ze verliet: ‘Crooswijk! Er zullen wel yuppen gaan wonen, of niet?’

10 oktober Tientallen jaren geleden vertrok bestseller-auteur Nelleke Noordervliet (75) uit de stad. Dat ze Rotterdam sindsdien niet is vergeten, blijkt uit haar nieuwe boek. In Het wonder van Rotterdam neemt ze een diepe duik in haar verleden. ,,Als mijn moeder uit het raam mensen voorbij zag gaan zei ze: ‘Oh, dat is die. Fout geweest in de oorlog.’’