Deze mensen blijven thuis deze zomer: ‘Als de buren op vakantie zijn, kan ik ongestoord werken’

Tuin- en balkonpret

Mounya Dahma: ,,Maak van je balkon of tuin een lekker plekje. Ik ben onze achtertuin aan het restylen: een Caribische sfeer, gele muur, palmboompje, hangmat, vrolijker en kleurrijk. Als je zorgt dat je buitenplekken fijn zijn, een lekker plekje waar je kunt zitten met een drankje of een boek, dan hoef jij je ook niet zielig te voelen als je niet weggaat in de zomer.’’

Kennissen of mensen die ik ooit ergens heb ontmoet, nodig ik in de zomer uit om te komen eten en om ze beter te leren kennen

Lucinda Douglas: ,,In de zomer leef ik in de tuin. Daar hoef je geen enorme tuin voor te hebben, de mijne is maatje postzegel, maar heerlijk. Ik heb een tafel waar acht mensen aan kunnen eten. In de zomer organiseer ik iedere zaterdagavond ‘de zomertafel’. Kennissen of mensen die ik ooit ergens heb ontmoet, nodig ik uit om bij ons te komen eten om ze beter te leren kennen.’’

,,Ik heb zo’n smoker, dus ik kook ’s zomers ook altijd buiten. Ik ben Zuid-Afrikaans en maak tajines, mooie curry’s. Die avonden zijn altijd weer anders, vooral omdat er zes mensen zijn die ik eigenlijk nog niet goed ken. We hebben wel een tijdslot: het is van 17.00 uur tot 20.30 uur en niet langer, want het moet wel leuk blijven. Ik heb geen vaatwasser, maar dat vind ik niet erg omdat de mensen toch op tijd weg zijn. Gelukkig vind ik afwassen ook leuk, een beetje ontspanning om de avond mee af te ronden.”

Als ik in de ik-vorm schrijf en beschrijf wat ik zie, is het net alsof ik er echt ben

De zomer in je bol

Annemieke Heller: ,,Mijn tip: schrijf een verhaal of een boek over een vakantiebestemming. Ik houd van series als Love Island, maar ik heb al vijf jaar een hele leuke relatie dus ik voel niet de behoefte om mee te doen. Wat als ik erover ga schrijven, dacht ik. Als ik in de ik-vorm schrijf en beschrijf wat ik zie en voel in plaats van dat ik iets zie en voel, is het net alsof ik er echt ben.’’

,,Mijn eerste boek speelde zich af op een Grieks eiland, blauwe zee, zon en strand. Heerlijk om daar de hele dag in mijn hoofd te zijn. Mijn vriend vindt het gelukkig niet erg, ook niet als ik over mooie vrijgezellen schrijf op een tropisch eiland. Zolang ik het in mijn hoofd houd. Hij is gek op gamen, dus als ik aan het schrijven ben, vermaken we ons allebei.”

Eten verbouwen of verzamelen

Lucinda: ,,Neem een moestuin! In de zomer gaat de oogst tot september door. Ik eet uitsluitend uit eigen tuin en geniet van het tuinieren. Daarnaast woon ik aan een park en volg momenteel een cursus over alles wat in het park groeit en eetbaar is, zodat ik weet wat ik kan plukken. Een hobby die je natuurlijk prima in de zomer kunt doen, tussen al dat prachtige groen en het water. Bovendien levert het heerlijke ingrediënten op en scheelt het je nog geld ook.”

De meeste mensen gaan aan het eind van de middag naar huis, waardoor het lekker rustig is op het strand

Brandend zand

Mounya: ,,Het leuke aan een thuisblijfvakantie is dat je Nederland als vakantieland kunt ontdekken. Ga naar plekken waar je niet vaak komt, bezoek plaatsen als toerist in eigen land. Voor mij is dat de natuur, strand en duinen. Wij zijn in Noordwijk gaan wonen voor het strand, mijn man is surfer. Ik ga soms bodyboarden, maar loop ook graag met de hond, speel met mijn zoontje.’’

,,Er zijn hier hele leuke strandtenten waar je moeiteloos de hele dag wilt blijven rondhangen met een cocktail in de hand. Mijn beste strandtip: ga later op de dag. Locals zie je eigenlijk nooit in de middag op het strand. Ook als je op rijafstand woont, is dit het meer dan waard. De meeste mensen gaan aan het eind van de middag naar huis, waardoor het lekker rustig is. Je kunt eten meenemen of bij een strandtent wat bestellen, een werkdag afsluiten met een duik en het spektakel van de zonsondergang.”