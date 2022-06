Consumentenbond daagt KLM voor rechter om terugbetaling tickets

Volgens de belangenbehartiger van consumenten horen passagiers van wie de vlucht is geannuleerd de keuze te krijgen tussen een vervangende vlucht of geld terug. Maar reizigers die een ticket hebben gekocht via een reisbureau of ticketsite worden door luchtvaartmaatschappijen soms ten onrechte terugverwezen naar die partij voor terugbetaling.

Proefprocedure

Maar volgens Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar is de communicatie aan klanten nog steeds niet op orde. ,,We roepen de ILT op om de al eerder aan KLM opgelegde last onder dwangsom te innen. Want KLM geeft op zijn website wel de juiste informatie, maar wie telefonisch, via de chat, Facebook Messenger of WhatsApp vragen stelt, wordt met een kluitje in het riet gestuurd.”