Buitenlandse man en vrouw mogen nu samen op Saoedische hotelkamer

Ook een aantal strenge kledingvoorschriften voor buitenlandse vrouwen werd met het invoeren van toeristenvisa versoepeld. Zo hoeven vrouwelijke toeristen niet meer per se een boerka aan, onopvallende en bescheiden kleding volstaat. Het soepeler toeristische beleid zou in 2030 moeten leiden tot 100 miljoen toeristen per jaar.

Strenge regels

Contact tussen mannen en vrouwen is in het islamitische Saoedi-Arabië aan strenge regels gebonden, evenals de vrijheden voor vrouwen. De regels worden echter steeds iets soepeler. Tot voor kort konden mannen en vrouwen die geen familie waren of niet getrouwd waren zwaar gestraft worden als ze samen in het openbaar met elkaar spraken. Dat gold ook voor toeristen. Samen een hotelkamer boeken was ten strengste verboden. Saoedische vrouwen mogen sinds juni vorig jaar ook zelf autorijden.