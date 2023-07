Blinkende vakantieplekken en duizenden toiletrollen in gereedheid: camping is klaar voor invasie gasten

FOTO'S Molens van Kinderdijk staan 25 jaar op lijst Werelderf­goed: ‘Ze hebben er nooit beter bij gestaan’

Het aantal toeristen dat vanuit alle windhoeken van de wereld afreist naar Kinderdijk is drastisch toegenomen sinds Unesco het molengebied uitriep tot Werelderfgoed, deze week precies 25 jaar geleden. Wat heeft die status het dorp de afgelopen kwart eeuw gebracht? Is het een vloek of juist een zegen? ,,Het dorp dreigt een beetje ten onder te gaan.’’