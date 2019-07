Bacterie ligt op de loer: 'Neem na vakantie geen plantje mee naar huis'

Overtoerisme Bewoners Dubrovnik zijn het zat: ‘Cruisetoe­ris­ten kopen ijsje en gaan weer weg’

18 juli Vakantie is lekker! Toch? Niet altijd. De mooiste stukjes van Europa worden tegenwoordig onder de voet gelopen door drommen toeristen. Deel 2 van deze serie over ‘overtoerisme’. Sinds de stad figureert in tv-serie Game of Thrones, kan het toch al drukke Dubrovnik de drommen toeristen nauwelijks meer aan. De ‘parel van de Adriatische zee’ dreigt zijn status als Unesco Werelderfgoed kwijt te raken en kwam in actie.