Amber (23) werkte maanden aan haar droomhuis op wielen en gaat op reis: ‘Ik wil de natuur bewonderen’

Daniëlle woedend na hondsbruta­le camperroof: ‘Hij stond voor ons huis!’

28 juli Ze is verbaasd en woedend tegelijk. De camper van Daniëlle Espeldoorn en haar vriend Victor Kanters uit Den Ham (Overijssel) werd deze week midden in de nacht gestolen. Het voertuig stond voor hun huis geparkeerd, terwijl het stel zelf lag te slapen. „Wie dit ook gedaan heeft, het is tuig.”