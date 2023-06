Zeespiegel stijgt: dijken moeten nóg hoger en Zeeland wordt zouter

Er is net een nieuwe ronde dijkversterkingen begonnen om ervoor te zorgen dat alle buitendijken in 2050 aan de jongste veiligheidseisen voldoen. Het eerste grote project in Zeeland is Hansweert. De verwachting is dat de komende decennia in totaal zo’n 2 miljard euro moet worden geïnvesteerd in de Zeeuwse dijken .