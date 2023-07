Waarom de gesloopte flitspaal bij Krabbendijke de absolute kampioen van Zeeland was

Lang hoef je niet rond te lopen in het 4400 zielen tellende Krabbendijke om iemand te vinden die door de ‘flexflitser’ betrapt is op te hard rijden.Anekdotes over de postbode met tien boete-enveloppen voor één straat doen er de ronde. ,,Het was niet de vraag of je een boete kreeg maar wannéér.”