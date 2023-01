Vrouw ontsnapt aan ontvoering in Zeeland, man (19) opgepakt

De vrouw werd aangevallen toen ze rond 19.30 uur langs de Vierwegen in Kapelle fietste. Op een onverlicht stuk weg zag ze een man staan naast een auto. De man liep naar haar toe en trok haar van haar fiets. Door zich hevig te verzetten kon ze aan haar belager ontsnappen en de politie waarschuwen en het type auto en een deel van het kenteken doorgeven. Dader en slachtoffer kenden elkaar niet.

Vlak bij de plek van het voorval zag de politie een soortgelijke auto aan de kant van de weg staan.Toen de agenten de bestuurder wilden aanspreken, ging die er met hoge snelheid vandoor. De agenten volgden. Net na de Vlaketunnel crashte de auto op de toerit naar Kruiningen op de A58. De bestuurder was niet gewond en had op eigen kracht zijn auto verlaten. Agenten hebben hem aangehouden en overgebracht naar een politiecel. Daar wordt hij later verhoord.