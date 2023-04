Van blauw naar rood: De Meeuw bij Rilland is nu ook zichtbaar Avia

Het oude champignoncen­trum van Zeeland kennen we nu als vissers­dorp

Na de strenge winter van ’62/’63 leek de oestercultuur ten dode opgeschreven. Tientallen Yersekenaren zagen een nieuwe toekomst in het donker, in de champignonteelt. Het is een cultuur die opkwam en bijna helemaal verdween. Vandaag is er maar één champignonkwekerij over in Yerseke.