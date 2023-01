Taakstraf voor Roosendaler vanwege seks met ‘urgent vermiste’ minderjarige

Eind december werd Van der V. door een vriendinnetje gebeld met de vraag of hij haar wilde helpen. Haar ouders zijn gescheiden en ze is weggelopen bij haar moeder in Kruiningen. Dat ze ook als ‘urgent vermist’ was opgegeven was hem toen nog niet bekend. Omdat pogingen om haar vader te bereiken mislukten, besloot hij haar op te halen om haar later alsnog naar haar vader te brengen.