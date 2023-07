Lars Oreel valt in Tubize net buiten de top vijftig

Wielrenner Lars Oreel is woensdag net buiten de top vijftig van de SD Worx Classic gefinisht. De renner uit Goes kwam in Tubize na een rit van ruim 185 kilometer als 53ste over de streep. Het verschil met winnaar Milan Fretin bedroeg elf seconden.