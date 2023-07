Stralend zonnig weer in Reimerswaal vandaag

Zeeuws Straten­loop­cir­cuit na 25 jaar van de kalender verdwenen: ‘Een echte strijd was er ook niet’

Lang hoefde er niet nagedacht te worden over het schrappen van het Stratenloopcircuit deze zomer. Het leefde simpelweg te weinig. Hoewel de wedstrijden afzonderlijk van elkaar gewoon doorgaan, is er daarmee na 25 jaar een einde gekomen aan een van de Zeeuwse atletiekcompetities. ,,Voor ons is dit besluit definitief.’’