Scooterrijder (60) knalt tegen betonblok bij Rilland

met video Willy is een hit op Instagram, precies om wie ze is: warm, grappig en zo Yersekes als maar zijn kan

Sinds winkeliers in coronatijd hun kleding via sociale media zijn gaan verkopen, zijn er heuse culthits ontstaan. Zo heeft de Achterhoek Dejacque, Rotterdam Bij Ann en in Zeeland hebben we nu Zoobiza, in Yerseke.