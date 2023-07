Reimerswaal overweegt serieus om uit de Zeeuwse Muziekschool te stappen

De gemeente gaat daadwerkelijk onderzoeken of er uit de muziekschool gestapt kan worden en of er alternatieven zijn voor muziekonderwijs voor de inwoners. Dat alles is het gevolg van de slechte financiële positie van de Muziekschool Zeeland (voorheen de Zeeuwse Muziekschool). In 2022 was er een tekort van 415.000 euro. Dit jaar zal het naar verwachting al niet veel beter uitpakken, met een voorzien tekort van 435.000 euro. De tien deelnemende Zeeuwse gemeenten moeten geld bijleggen. Reimerswaal draagt elk jaar een kleine ton bij aan de muziekschool, grotere gemeenten veel meer.