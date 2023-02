Politie pakt stroomhalsband af in Yerseke

Supporters houden van Shirins ‘eeuwige glimlach’

Veldrijdster Shirin van Anrooij kan zondag de kroon op haar jeugd zetten. In Hoogerheide is de Kapelse de grote favoriete voor de wereldtitel bij de beloftes, nota bene op haar 21ste verjaardag. Fans leven mee. Drie van hen - allen uit België - vertellen waarom ze juist voor de Zeeuwse zijn gevallen. ,,Het is die eeuwige glimlach, hè.”

