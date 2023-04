Oude kreet ‘Stop de groene leugen’ klinkt weer in Yerseke

Culinaire roadtrip is lekker en leuk

De fruitboomgaarden in Beveland staan in volle bloei. Hoe leuk is het om hier doorheen te rijden in een oude Mini en op verschillende plaatsen bij bijzondere horecagelegenheden halt te houden in het kader van een Zeeuwse culinaire tocht. Bij de Touristshop in Yerseke kun je zo’n roadtrip regelen.