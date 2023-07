Nu is het nog een perenboomgaard, straks staat de nieuwe school van d'n Akker er

Dat d'n Akker toe was aan een nieuw gebouw was al een tijdje duidelijk. De school is gebouwd in 1957 en is aan het einde van zijn levensduur. De gemeente Reimerswaal, verantwoordelijk voor de huisvesting van de basisscholen, zag dat ook al een tijdje aan komen. Maar de vraag was wáár de nieuwe school zou moeten komen.