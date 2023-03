Monsterverbond voor oesterkweek in de Oosterschelde: meer brood op de plank en tegelijk natuur verbeteren

Omzetting pakt goed uit voor Goes tegen De Dijk

Na een moeizame eerste helft had Goes zaterdag in de tweede helft weinig te duchten van De Dijk. De nummer vier van de vierde divisie was met 0-3 te sterk voor de hekkensluiter. ,,Het was een beetje wachten op het eerste doelpunt”, stelde trainer Dennis de Nooijer na afloop.