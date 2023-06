Misschien toch geen zeewater in verdroogde Yerseke Moer, provincie onderzoekt alternatieven

Gelijk krijgen van de Raad van State, maar daar niks mee opschieten. Het overkomt Alex van Hootegem al­wéér

Gelijk krijgen maar er niks mee opschieten. Dat is de essentie van de uitspraak van de Raad van State in een zaak tussen bioboer Van Hootegem en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Tennet. Hij moet de aanleg en het beheer van een hoogspanningsleiding over zijn grond gedogen.