Meisje (5) overlijdt bij ongeval met kampioenswagen VV Yerseke

VIERDE DIVISIE Nederlaag bij Smitshoek maakt de klus voor Goes nóg een stuk zwaarder

De klus om zich te plaatsen voor de nacompetitie om promotie naar de derde divisie is er voor Goes zaterdag niet makkelijker op geworden. Op bezoek bij concurrent Smitshoek in de vierde divisie konden de Zeeuwen goede zaken doen, maar dat lukte niet: 2-0-nederlaag. De kans op nacompetitievoetbal is daardoor nog niet helemaal verkeken, maar wel een stuk kleiner geworden.