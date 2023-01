Lenny Kuhr is nog steeds een troubadour

Ze staat in een rijtje met Corry Brokken, Teddy Scholten, Teach-In en Duncan Laurence. Lenny Kuhr is één van de vijf Nederlandse winnaars van het Eurovisie Songfestival. In 1969, alweer 53 jaar geleden, won ze in Madrid het grootste muziekfestijn ter wereld met het door haarzelf gecomponeerde lied De troubadour. Nog steeds is de zangeres populair, tijdens het WK voetbal kreeg ze tal van loftuitingen voor haar ode aan Louis van Gaal in het tv-programma Even tot hier.