Kans op overwegend bewolkt in Reimerswaal vanochtend

Nieuw christe­lijk festival in Zeeland: Opwekking in het klein in Kapelle

Voor het eerst houdt de christelijke stichting Upgrade Events een driedaags festival in Zeeland. Een soort ‘Opwekking’ in het klein, in Zeeland. Het festival heet Upgrade en wordt op 1, 2 en 3 september gehouden aan de Noordweg in Kapelle.