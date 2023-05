Het heeft even geduurd maar later dit jaar verrijst er nog een zonnepark langs de A58

VIERDE DIVISIE Zege van Goes komt niet in gevaar na rode kaart voor hoofdrol­spe­ler Claude de Smit

Goes heeft zaterdag een nipte overwinning geboekt op FC ’s-Gravenzande. De nummer vier van de vierde divisie nam voor de pauze een 0-2-voorsprong, maar kreeg in blessuretijd nog een tegentreffer. Claude de Smit was de hoofdrolspeler, met twee goals, maar ook een rode kaart.