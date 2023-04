Goedgeklede verkopers lichten Krabbendijkse op met pannenset: 1500 euro van bankrekening

AV'56 ontfermt zich over pijlsnelle Ethiopi­sche vluchte­ling; ‘In mijn eigen land was ik bang, hier is het veilig’

Bij de Goese atletiekvereniging AV’56 ontfermen mensen zich sinds een maand over Mebrahtu Werkineh Kiros, een Ethiopische vluchteling die in de noodopvang in de Zeelandhallen zit. Het is een jongen met bijzonder veel talent, hebben ze al gezien. ,,Het verhaal van Sifan Hassan is bekend”, zegt trainer Jos den Hollander. ,,Het zou mooi zijn als hij in Nederland net zo goed terechtkomt.”