EKOZ Pluimvee komt ook derde klap te boven: ‘Nu ik erover praat, krijg ik weer kippenvel’

Nadat bij EKOZ Pluimvee in Schore in augustus 2022 vogelgriep was vastgesteld, moesten alle 76.000 kippen worden geruimd. Het was niet de eerste tegenslag voor het familiebedrijf. Een jaar na het drama zijn de stallen inmiddels weer goed gevuld. ,,We hebben er echt alles aan gedaan om die vogelgriep buiten de deur te houden.’’