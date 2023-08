Mick van Dijke laat zich voor het WK nog één keer zien in Polen

Tweemaal is scheepsrecht? In ieder geval niet voor wielrenner Mick van Dijke. De Zeeuwse renner van Jumbo-Visma zat woensdag tijdens de vijfde etappe van de Ronde van Polen opnieuw in de vroege vlucht, maar slaagde wederom niet. De overwinning ging naar Marijn van den Berg.