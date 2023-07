Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Reimerswaal vandaag

Patricia haalde de paarden en koets van stal voor een ritje naar de McDrive: ‘Stond op mijn bucketlist’

De McDrive is bij uitstek een plek om met gekke voertuigen doorheen te rijden. Patricia had zin in een ijsje en wilde de auto niet pakken. Ze vertrok met koets en twee paarden naar jawel, de McDrive in Goes. En dat leverde veel bekijks op.